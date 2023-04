„Bóg literatury” powrócił do polskich księgarń. „Nie dla koneserów”

Noblista to peruwiański pisarz Mario Vargas Llosa, laureat tej nagrody z roku 2010. „Ślepy mędrzec” to urodzony w 1899 roku Jorge Luis Borges, pisarz który takiego zaszczytu nie dostąpił, ale przez niemal wszystkich twórców zaliczanych do tzw. boomu literatury iberoamerykańskiej, uznawany był za boga literatury. I ich mistrza, choć ta młodsza generacja nie naśladowała go wprost, jakby uznając, że z mistrzem nie mają szansy się równać. Teraz ukazała się u nas niewielka książka Vargasa Llosy „Pół wieku z Borgesem”, która jest rodzajem pięknego hołdu złożonego mistrzowi przez autora „Rozmów w «Katedrze»”.

Autor zebrał w niej dziesięć swoich tekstów o Borgesie, jakie powstawały rzeczywiście w czasie tytułowego półwiecza – od wywiadu, który przeprowadził jako początkujący, dwudziestodwuletni dziennikarz w Paryżu w 1963 roku po felieton z 2014 roku napisany na marginesie zbioru zdjęć i notatek z podróży, jakie Borges odbył ze swoją wieloletnią sekretarką (a później żoną) Marią Kodamą.