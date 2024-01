Tę książkę trzeba przeczytać w okolicach Nowego Roku. „Łatwo nie jest i nie będzie”

Marek Węcowski napisał dzisiaj książkę o antycznej Grecji nie po to, by dorzucić nową pozycję do długiej listy utworów na jej temat. Jego – ujawnionym zresztą już na wstępie – zamiarem było wyszukanie wzorów tego, jak szukać odpowiedzi na „pytanie o możliwość działania człowieka w najtrudniejszych warunkach i najgorszych czasach”. „Tu jest Grecja! Antyk na nasze czasy” to jest książka w sam raz do przeczytania w okolicach zaczynającego się nowego roku, gdy więcej niż zwykle myślimy o przyszłości, rozważamy życiowe plany i wahamy się między zamiarem ich realizacji a rezygnacją w trudnych czasach, które nas obezwładniają, bo przecież nawroty pandemii, bo tocząca się w pobliżu wojna i wojny toczące się daleko, bo polityka wstrząsa nami raz po raz i pokazuje swoje nie najlepsze oblicze. Bo – ogólnie rzecz biorąc – łatwo nie jest i nie będzie.