Lady Gaga wykorzystała słynny polski obraz. Muzeum Narodowe w Warszawie zaskoczyło reakcją

„Szok: myśleliśmy, że jedzie do Luwru, a tymczasem pojawił się na płycie Lady Gagi. Nasz ukochany ‘Stańczyk’ wkrótce opuści gmach Muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie ‘Figures of the fool’ w Luwrze” – podkreśliło Muzeum Narodowe w Warszawie na Facebooku.

Polski wątek na okładce najnowszej płyty Lady Gagi

„Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty ‘Harlequin’ niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu ‘Joker: Folie à Deux’. My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden!” – brzmi dalsza część wpisu Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na nowej płycie Lady Gagi, której premierę zaplanowano na 27 września, ma znaleźć się 13 utworów, w tym dwa oryginalne. Część piosenek będzie można usłyszeć na filmie Todda Phillipsa, ale nie wszystkie. Najnowsza część Jokera do kin wejdzie 3 października. Z kolei inaugurację wystawy czasowej „Postaci błazna” w największym muzeum na świecie zaplanowano na 16 października.

Obraz polskiego malarza na wystawie w największym muzeum na świecie. „Stańczyk” wróci jednak do Warszawy



„Nie jest to zresztą debiut Stańczyka w popkulturze – przypomnijmy, że wystąpił również w serialu ‘Co robimy w ukryciu’ jako przewodniczący Wampirzej Rady, Paduk Obłąkany. ‘Stańczyk’ powróci do nas w lutym. Tymczasem zapraszamy od piątku na wystawę Józef Chełmoński!” – podsumowało Muzeum Narodowe w Warszawie.

Obraz Jana Matejki stał się również inspiracją dla jednej z postaci dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele z 1901 roku, oraz dla obrazu Stańczyk autorstwa Leona Wyczółkowskiego z 1898 roku. Obraz omawia także piosenka napisana przez Jacka Kaczmarskiego Stańczyk.

