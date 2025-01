Na zaproszeniach ślubnych wciąż pojawiają się wersy znanego poety. „Nie byłoby małżeństwa, gdyby...”

Kim był poeta, który zapisał się w zbiorowej pamięci wierszami o zaczarowanej dorożce, ogórku, który nie śpiewa, i Teatrzykiem Zielona Gęś? Zielonym Konstantym zakochanym na wieki w srebrnej Natalii? Oszustem, słodkim szarlatanem, sztukmistrzem wyciągającym wiersze jak króliki z kapelusza? Publikujemy fragment książki Anny Arno pt. „Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński”

„Nie byłoby małżeństwa, gdyby nie nasza miłość”

Jak wspominała Natalia, flirt zaczął się od poezji. Gałczyński wyrecytował z pamięci zwrotkę Jesienina: „Powrócę, gdzie rodzinne strony, / w obcej radości gorycz tulić. / Gdy zajrzy w okno mrok zielony, / Powieszę się na swej koszuli”. Dziewczyna natychmiast wiersz rozpoznała. „Wyrwało mi się: »Ach, to Sergiusz!«. I pamiętam dosłownie, jak powiedział: »Trzeba bardzo kochać poetę, żeby mówić o nim po imieniu«”. Kiedy nieco zmieszana zapytała, dlaczego Gałczyński tak uważnie ją lustruje, poeta odpowiedział: „Bo pani ma taką małą twarz i takie duże oczy. A białka niebieskie jak z emalii”.

Trudno się dziwić, że Natalia była pod wrażeniem. Kilka dni później Gałczyński zabrał ją na włóczęgę po Warszawie:

„Pamiętam, że śpiewał piosenkę o mandarynie, że piliśmy kwaśne mleko w »Nadwiślańskiej« na placu Teatralnym. Wieczór spotkał nas na moście Poniatowskiego. Chodziliśmy po ulicach Powiśla pod gazowymi latarniami. Prosiłam, żeby powiedział mi swój wiersz, taki, który lubi najbardziej. Powiedział Ulicę szarlatanów”.

Konstanty wprowadził ukochaną w swój poetycki świat: czytał nowe utwory, prosił o radę. Przez kolejne lata Natalia znała wiersze męża na pamięć, a kiedy chorował, załatwiała jego sprawy w redakcjach.

Pierwszy okres miłości Natalia wspominała jako zaczarowanie. Nie tylko Konstanty zaniedbał kolegów. Także ona niezbyt pilnie przykładała się do studiów na romanistyce, które rozpoczęła jesienią. „Na listy matki i wypytywania brata odpowiadałam wykrętnie. Byliśmy oboje nieludzko szczęśliwi. Ściskaliśmy się jak głodni – w bramach, pod mostem, w pustych o jesieni Łazienkach”.

Ich ślub, 1 czerwca 1930 roku, odbywał się bez karety, stangreta czy fraka, które potem umieścił Gałczyński w Balladzie ślubnej. Do cerkwi na Pradze dojechali tramwajem, po drodze Konstanty kupił Natalii bukiet irysów. We mszy nie uczestniczył nikt z rodziny, obrączki były cieniutkie. Świadkowie, Dobrowolski i Saliński, przez godzinę trzymali nad głowami nowożeńców złote korony. Państwa młodych nie było stać na przyjęcie. Pojechali prosto do wesołego miasteczka.

W pierwszych miesiącach ich miłości Gałczyński obiecał Natalii, że przez całe życie będzie dla niej pisał jeden długi wiersz. Dotrzymał słowa i malował ją wciąż od nowa, chmurną, smagłą, miłośnie ubóstwioną. Jednym z pierwszych utworów, jakie jej podarował, był Küferlin. Wtej lirycznej bajce tajemniczy stwór odkrywa tajniki miłosnego zespolenia:

olbrzymiogłowy Küferlin uniósł żonę jak berło

i do łożnicy ją zaniósł, i złożył na miękkich liściach.

W przebraniu chochlika Gałczyński oswajał młodziutką narzeczoną:

tłumaczyła mu, że jest mała, że boi się, że nie rozumie...

Na próżno: śmiał się Küferlin i spalał ją wolno, jak ogień.