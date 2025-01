Te książki sprzedają się w Polsce najlepiej. Królują dwie kategorie

Co się w Polsce sprzedaje najlepiej? Patrząc na poprzednie edycje naszego rankingu najlepiej zarabiających autorów i najchętniej czytanych książek, to na szczytach królował literacki fast-food. Pierwsze miejsca zajmowały erotyki Blanki Lipińskiej, która sama się nazwała wesołą grafomanką albo „Prawdziwa historia królowej życia” – książka Dagmary Kaźmierskiej, telewizyjnej celebrytki z wyrokiem za sutenerstwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W tym roku zestawienie bestsellerów wygląda już poważniej.

Stary, dobry Sapkowski

Według szacunków Nielsena, najchętniej kupowaną książką 2023 r. była nowa powieść Andrzeja Sapkowskiego „Rozdroże kruków”.

– Nie jest tak, że czegokolwiek Sapek by nie napisał, to i tak byłby hit. Jego nowa książka jest naprawdę dobra. Wyszedł taki stary, dobry Sapkowski. Nie zawiódł czytelników, stąd ten sukces – mówi krytyk i aktywista literacki Szymon Kloska.

– „Rozdroże Kruków” w dwa dni po premierze miało ponad 30 tys. sprzedanych egzemplarzy. Takiego wejścia z nowym tytułem nie miała ani Olga Tokarczuk, ani Weronika Marczak, ani nawet książę Harry. Nasz pomiar nie obejmuje jednak ani Empiku, ani Bonito, które nie chcą się dzielić danymi z resztą rynku, zatem ten wynik należy pomnożyć co najmniej przez dwa. Imponujące. Może tak było za czasów początków Harry’ego Pottera czy Wiedźmina? – zastanawia się Renek Mendruń z Nielsena.

– Ucieszył mnie powrót króla, czyli Andrzeja Sapkowskiego, bo zawsze takie nazwisko z nowym tytułem ściąga do księgarni czytelników. Widzieliśmy to szaleństwo sprzedażowe, które przeniosło się na całą ofertę książkową z 2024 roku – mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Prószyński.

Boom od pandemii

Drugą najczęściej kupowaną książką zeszłego roku były „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak. Chociaż książka została wydana jeszcze w maju 2023 r., to i tak była nadal bestsellerem za zeszły rok. Kilka miesięcy temu wydawnictwo Marginesy poinformowało, że „Chłopki” rozeszły się już w sumie w ponad 500 tys. egzemplarzy.

Kolejne miejsca w naszym rankingu przypadają już szeroko pojętemu poradnictwu. Mamy więc międzynarodowe już bestsellery przetłumaczone na polski, jak „Glukozowa rewolucja” o tym, jak dzięki kontrolowaniu poziomu cukru we krwi odzyskać zdrowie i energię. Na czwartym miejscu są „Atomowe nawyki” o tym, jak wykształcić w sobie te dobre, a jak wyeliminować te złe przyzwyczajenia. Pierwszą piątkę zamyka natomiast kolejny poradnik pt. „Nic mnie nie złamie” o tym, jak zapanować nad własnym umysłem i pokonać przeciwności losu.

– Poradniki to nurt, który przybrał na sile w pandemii. Ludzie szukali wtedy psychologicznego wsparcia w książkach. Ten boom trwa w zasadzie do dzisiaj. I można się tylko cieszyć, że ludzie wolą radzić się autorów książek niż czytać anonimowe porady w internecie. Może to właśnie jest odpowiedź, skąd sukces tej kategorii, że taki drukowany poradnik kojarzy się z większą wiarygodnością – mówi Dobrołęcki.

Poniżej publikujemy listę 10 najlepiej sprzedających się książek 2023 r. według agencji badawczej Nielsen, która w tej chwili pokrywa już 50 proc. polskiego rynku książki. Dane nie zawierają jednak informacji od dwóch istotnych dystrybutorów, jak Empiku czy Bonito.

Ta lista jest jedynie częścią pełnego zestawienia najlepiej zarabiających autorów i najchętniej kupowanych książek, które jest dostępne dla subskrybentów „Wprost”.

10 najlepiej sprzedających się książek 2024

Miejsce Tytuł Autor Wydawca Kategoria 1 Rozdroże kruków. Wiedźmin Andrzej Sapkowski superNOWA Science fiction i fantasy 2 Chłopki. Opowieść o naszych babkach Joanna Kuciel-Frydryszak Marginesy Reportaż i literatura faktu 3 Glukozowa rewolucja Jessie Inchauspé Marginesy Odżywianie 4 Atomowe nawyki James Clear Galaktyka Samodoskonalenie 5 Nic mnie nie złamie David Goggins Galaktyka Samodoskonalenie 6 Przyjaciółka B.A. Paris Albatros Kryminał, thiller i przygodowe 7 Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces Mark Wolynn Czarna Owca Psychologia 8 Służące do wszystkiego Joanna Kuciel-Frydryszak Marginesy Reportaż i literatura faktu 9 Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł Jolanta Kwaśniewska, Emilia Padoł WAB Biografie 10 Berdo Remigiusz Mróz Filia Kryminał, thiller i przygodowe

