“Chłopi Remixed”. L.U.C. wydaje nowy album

“Chłopi Remixed” to efekt prawdziwej zajawki na słowiańskość i szczerej miłości do projektu “Chłopi”. Przygotowując widowisko “Chłopi Tańcuj” postanowiliśmy wzbogacić ten soundtrack o elektronikę, ponieważ pierwotnie nagrałem wyłącznie, autentyczne, dawne, akustyczne instrumenty. Poruszeni tym, co zupełnie naturalnie wydarzyło się wokół tego projektu – tysiącami tańców, filmów, remixów i wyzwań postanowiliśmy stworzyć pamiątkowe wydawnictwo, które upamiętni to wspólne szaleństwo. To forma podziękowania dla tych, którzy bezinteresownie, z czystej zajawki remixowali, ożywiali i z pasją posyłali dalej naszą muzykę w świat – opowiada o albumie Łukasz L.U.C. Rostkowski

Pierwotnie zagrana wyłącznie na autentycznych instrumentach akustyczna muzyka słowiańska spotyka się teraz z elektroniką, djingiem i klubowymi brzmieniami. Album jest częścią elektrofolkowego projektu, zapoczątkowanego przez porywające widowisko “Chłopi Tańcuj Remixed”, którego premiera odbyła się 13 października ubiegłego roku w Warszawie. To multimedialne wydarzenie łączące akustyczną muzykę folkową z elektroniką, XIX-wieczne malarstwo z nowoczesnymi iluminacjami a tradycyjne tańce ze współczesnym performancem przyciągnęło do Torwaru prawie 5 tysięcy zachwyconych widzów. Kolejna edycja wydarzenia planowana jest na 29 marca 2025 roku we Wrocławiu. Wśród występujących artystów w Hali Stulecia pojawią się między innymi Kayah, Bela Komoszyńska i Natalia Przybysz.

Łukasz L.U.C. Rostkowski – producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów oraz reżyser wideoklipów i koncertów, nagrodzony m.in. Paszportem Polityki, Fryderykiem, Orłem, Mateuszem Trójki i wieloma innymi nagrodami. Autor 16 albumów oraz muzyki do wielu spektaklów, serial i filmów w tym do malowanej ekranizacji Chłopów – Polskiego Kandydata do Oscara. Znalazł się na liście 15 najlepszych soundtracków pretendujących do Oscara wymienionych przez Variety.