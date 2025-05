Dramat na festiwalu w Cannes. To koszmar dla reżyserów

Festawal w Cannes inny niż wszystkie

Festiwal Filmowy w Cannes to międzynarodowe święto reżyserów i gwiazd filmowych. Wydarzenie organizowane jest od 1946 roku na francuskim Lazurowym Wybrzeżu i co roku gromadzi samą śmietankę miłośników kina.

Podczas festiwalu poza projekcją filmów co roku przyznawana jest nagroda „Złota Palma” dla najlepszego filmu. Święto filmowców trwa zwykle kilka-kilkanaście dni. Tegoroczne wydarzenie zaplanowano na 13-24 maja i to właśnie w ostatni, najważniejszy dzień festiwalu doszło do niespotykanej awarii.

Awaria prądu na festiwalu w Cannes

Wieczór 24 maja miał być wyjątkowy dla wszystkich zebranych na festiwalu w Cannes. Ostatnie godziny festiwalu przeznaczone są na ceremonię zakończenia wielkiego święta filmowców. Tym razem jednak harmonogram wydarzenia musiał ulec natychmiastowej zmianie w związku z awarią prądu w południowej Francji.

Organizatorzy zapewniają, że incydent ten nie wpłynie na wieczorną ceremonię oraz harmonogram projekcji filmów. Pewne jest jednak, że część zebranych będzie miała słuszne pretensje do organizatorów o niezabezpieczenie się na tę ewentualność. Reżyserzy nie kryli bowiem oburzenia faktem, że jeden z filmów, którego projekcja odbyła się w sobotni poranek, został przerwany, a do seansu wrócono dopiero po 20 minutach, gdy organizatorzy uruchomili awaryjne zasilanie. Istnieje ryzyko, że zaistniała sytuacja może negatywnie wpłynąć na ocenę tej projekcji.

Warto zaznaczyć, że awaria ta wyrządziła znacznie większe szkody niż przerwany seans. Agencja AFP podała, że w wyniku awarii prądu 160 tys. gospodarstw domowych mogło zostać odcięte od zasilania. Podejrzewa się, że przyczyną awarii był pożar instalacji. Służby przypuszczają, że mogło dojść do celowego podpalenia.

