Historia psa, którą pokochali widzowie. Czy druga część kinowego hitu znów podbije świat?

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Kino może wpływać na inteligencję emocjonalną widzów? W tym przypadku dzieci?

Magdalena Nieć: Moim zdaniem jest to wpisane w kino familijne. Przynajmniej to, które robię, które robimy.

Zawsze myślę o tym, żeby taki film, projekt, uwrażliwiał, rozwijał wyobraźnię. Każdy film powinien być lekcją empatii czy tolerancji.

Monika Pikuła: W ogóle zastanawiałam się ostatnio, jak dotrzeć do młodych ludzi. Bo oni są rzeczywiście przebodźcowani, mają dostęp do tiktoków, telefonów.

Trudno mi jest sobie nawet wyobrazić, jak wyglądają teraz ich umysły. I myślę sobie, że film jest najbliższy tym mediom. I jakby chcieć do nich (młodych ludzi – red.) dotrzeć, spróbować coś im opowiedzieć, wyciągnąć chociaż na chwilę z tamtego świata, to przez film.

