Ostatni hołd dla Stanisława Soyki na Męskim Graniu. Wzruszający finał w Warszawie

Finał trasy Męskie Granie w Warszawie przyniósł nie tylko muzyczne emocje, ale również głębokie chwile wzruszenia i refleksji. Wcześniej świat polskiej muzyki obiegła smutna wiadomość – w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, wybitny artysta i legenda polskiej sceny muzycznej, który przez dekady zachwycał swoją twórczością i charyzmą.

Nagła śmierć

Stanisław Soyka był jednym z najważniejszych polskich muzyków, a jego piosenki łączyły pokolenia. Jego głos i szczerość sceniczna zdobywały serca zarówno młodszych, jak i starszych słuchaczy. – Staszek chciał grać dla ludzi, bo ich kochał – wspominają jego bliscy współpracownicy. Soyka miał pojawić się w czwartek na scenie Top of The Top Sopot Festival 2025 jako jedna z gwiazd, jednak transmisję koncertu nagle przerwano, gdy stacja TVN dowiedziała się o jego śmierci. Z ustaleń dziennika „Fakt” wynika, że artysta zmarł niedługo przed planowanym występem, zasłabł w hotelu na Pomorzu.

Wybitnego muzyka pożegnał prezydent Karol Nawrocki. „Nie żyje Stanisław Sojka, wybitny kompozytor, muzyk i wokalista. To wielka strata dla polskiej kultury” – napisał w mediach społecznościowych, przywołując fragment jednej z jego piosenek – „Tolerancję”.

Wzruszające sceny na Męskim Graniu

Podczas finałowego koncertu Męskiego Grania Igo, jeden z uczestników tegorocznej edycji, oddał hołd zmarłemu artyście. Podzielił się osobistymi wspomnieniami i podkreślił, jak wielki wpływ miała twórczość Soyki na jego życie. – To jedna z najpiękniejszych piosenek mojego dzieciństwa – powiedział, a następnie wraz z publicznością wykonał utwór z filmu „Toy Story”, który Soyka niegdyś wspaniale zaśpiewał.

Śmierć Soyki to ogromna strata dla polskiej kultury i muzyki, ale jego utwory pozostaną żywe w pamięci fanów. Takie gesty, jak hołd oddany na scenie Męskiego Grania, pokazują, jak silny wpływ jego twórczość miała na kolejne pokolenia artystów, inspirując młodych muzyków i łącząc różne generacje słuchaczy w miłości do polskiej muzyki.

