Marek Dyjak: Wykorzystałem wszystkie, naprawdę wszystkie koła ratunkowe

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz „Wprost”: Czy przekroczenie 50-tki coś zmieniło?

Marek Dyjak: Sama liczba chyba niewiele, ale faktycznie to jest taki stan, jakby to powiedział poeta, lirycznego rozmemłania.

Mężczyzna zawiesza się pomiędzy młodością a starością, pomiędzy miłością a tęsknotą – tego typu zależność.

To przyjemny stan czy daleki od przyjemnego?

To jest przedziwny stan, ale też mocno twórczy. Pięćdziesiąt lat to po mężczyźnie zaczyna wiać wiatr, pachnieć mu spokój… To też jest czas pewnego rodzaju upokorzeń wynikających ze zmęczenia materiału, z takiej liryczności, która pojawia się na przemian z cynizmem. Te rzeczy mogą utrudniać człowiekowi życie.

Czy ten stan pachnie również dojrzałością?

No pewnie, że tak. Ja nawet bym powiedział, że w moim przypadku pachnie nie dojrzałością, ale młodą starością, chociaż pięćdziesiąt lat to nie jest jakiś wybitny wynik, ale proszę mi wierzyć, ja bardzo dużo zrobiłem w życiu, żeby nie dożyć tej pięćdziesiątki… Wykorzystałem wszystkie, naprawdę wszystkie koła ratunkowe.

Pan raczej uciekał od życia…

Są pewne lęki, które towarzyszą ludziom i ja też do tych ludzi się zaliczam… Lęk przed życiem – piszą o tym poeci w wierszach, piszą dziennikarze; też go miałem. Dzisiaj natomiast jestem prożyciowy, w zasadzie już od dłuższego czasu jestem zwolennikiem życia…