Ta aukcja przejdzie do historii. „Bitwa trwała 20 minut”

W listopadzie 2025 roku w Sotheby’s w Nowym Jorku doszło do wydarzenia, które na trwałe zapisze się w historii rynku sztuki. Portret Elisabeth Lederer autorstwa Gustava Klimta został sprzedany za 236,4 miliona dolarów, ustanawiając nowy rekord aukcyjny dla artysty i jednocześnie stając się najdroższym dziełem sztuki modernistycznej sprzedanym na aukcji. W globalnej hierarchii cen dzieł sztuki obraz Klimta ustępuje jedynie Salvator Mundi Leonarda da Vinci, sprzedanemu w 2017 roku za 450 milionów dolarów.

Wieczorna aukcja trwała około 20 minut. Licytator Oliver Barker rozpoczął od kwoty 130 milionów dolarów, a cena rosła stopniowo – najpierw o 2, potem o 5 milionów.