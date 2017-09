Zdjęcie Misiewicza z „Tygrysicą” podzieliło internautów. Wielka burza w komentarzach

Ewa „Tygrysica” Piątkowska to pochodząca z Radomia mistrzyni Europy i świata prestiżowej organizacji bokserskiej WBC. W ostatnich latach więcej czasu niż na boks, poświęca jednak na działalność pozasportową. Wystąpiła między innymi w krótkometrażowym filmie Wojciecha Smarzowskiego „Ksiądz”, w którym zagrała zakonnicę. Często udziela się też charytatywnie na rzecz dzieci i zwierząt, co do tej pory spotykało się z pozytywną odpowiedzią internautów.

Najnowszym zdjęciem z windy nie zaskarbiła sobie jednak sympatii użytkowników Facebooka. Na czarno-białej fotografii pozuje wspólnie z byłym rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej i doradcą ministra Antoniego Macierewicza – Bartłomiejem Misiewiczem, znanym z kontrowersyjnej działalności politycznej. Wspólne selfie pięściarka opatrzyła podpisem: „Piękni, młodzi, bogaci”. W komentarzach trudno było odszukać głosy zachwytu.

„Ewka nie kompromituj się, zdjęcie z aptekarzem splendoru ci nie doda” – pisze Damian. „Z nim nawet na przypadkowym zdjęciu wstydziłbym się pokazywać” – dodaje Łukasz. „To ten co na baletach stanowiska rozdawał? Haha”–- komentuje Jarek. „To tylko ich wersja” – próbowała bronić Misiewicza pięściarka. Po jej stronie stanął internauta Jacek. „Ewa nie przejmuj się szarańczą lemingów, oni już tak mają” – pisał. „Jakoś na walkach tych ludzi nie widziałam, ale do wybierania mi kolegów pierwsi” – odpowiedziała Piątkowska.