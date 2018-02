Kylie Jenner urodziła córeczkę. Od miesięcy trzymała fanów w niepewności

Od kilku miesięcy, mimo usilnych starań paparazzi, Kylie Jenner pojawiła się zaledwie na kilku zdjęciach i nagraniach. Jej rodzina milczała też na temat wszelkich doniesień dotyczących jej ciąży. Dziś na Instagramie zamieściła wpis, w którym pochwaliła się, że 1 lutego urodziła córkę, której ojcem jest Travis Scott. Tłumaczy także swoją decyzję o nieinformowaniu opinii publicznej o swojej ciąży.

"Przepraszam, że trzymałam was w niepewności w trakcie tych wszystkich przypuszczeń. Rozumiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że dzielę się z wami wszystkim. Ciąża była jedną rzeczą, którą zdecydowałam się ukryć przed światem" – pisze Kylie Jenner. "Ciąża była najpiękniejszym, najbardziej wzmacniającym i rewolucyjnym doświadczeniem w całym moim życiu i właściwie to będę za tym tęsknić. (...) Moja piękna i zdrowa córka przyszła na świat 1 lutego. Nigdy wcześniej nie czułam tak wielkiej miłości i szczęścia" – zaznaczyła.

Kylie Jenner, córka Bruce'a Jennera (dziś Caitlyn Jenner - red.) i Kris Jenner w 2016 roku założyła własną markę "Kylie Cosmetics", która przynosi jej milionowe zyski. Za pośrednictwem strony internetowej o tej samej nazwie sprzedaje kosmetyki sygnowane swoim imieniem.