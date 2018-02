Siostra Kim Kardashian zdetronizowała Beyonce. Co zrobiła Kylie Jenner?

Galeria:

Kylie Jenner podbiła Instagram. Wystarczyło zdjęcie z córeczką

Przypomnijmy, że 4 lutego, po kilku miesiącach spekulacji o ciąży, Kylie Jenner poinformowała za pośrednictwem swojego Instagrama, że 1 lutego urodziła córkę. „Przepraszam, że trzymałam was w niepewności w trakcie tych wszystkich przypuszczeń. Rozumiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że dzielę się z wami wszystkim. Ciąża była jedną rzeczą, którą zdecydowałam się ukryć przed światem” – pisze Kylie Jenner. „Ciąża była najpiękniejszym, najbardziej wzmacniającym i rewolucyjnym doświadczeniem w całym moim życiu i właściwie to będę za tym tęsknić. (...) Moja piękna i zdrowa córka przyszła na świat 1 lutego. Nigdy wcześniej nie czułam tak wielkiej miłości i szczęścia” – zaznaczyła. Sam post z jej oświadczeniem zebrał ponad 10 mln reakcji, ale fani Kardashianki oszaleli dopiero po opublikowaniu zdjęcia przedstawiającego małą Stormi trzymającą Kylie za kciuk – fotografia w cztery dni pobiła należący do Beyonce rekord popularności.

Pięć najpopularniejszych zdjęć 2017 roku

Miniony rok należał do Beyonce, która na Instagramie ogłosiła swoją ciążę. Jej szczęście było podwójne, ponieważ spodziewała się bliźniąt. Swój powiększony brzuch zaprezentowała na tle ogromnego wieńca z kwiatów i w zielonym welonie. Zdjęcie pobiło wszelkie rekordy Instagrama, zdobywając ponad 11 milionów polubień.

Podobnej tematyki dotyczyło drugie w rankingu zdjęcie, opublikowane na koncie piłkarza Realu Madryt i reprezentacji Portugalii, Cristiano Ronaldo. Na fotografii ze szpitala mogliśmy zobaczyć gwiazdora w towarzystwie swojego syna i partnerki, trzymającej córeczkę sportowca. To zdjęcie również przekroczyło 11 milionów polubień i miało ich zaledwie o około 150 tys. mniej niż Beyonce.

Trzecią pozycję zajęła piosenkarka Selena Gomez, która również zamieściła zdjęcie ze szpitala. Wyjątkowo nie chodziło jednak o dzieci, a o przeszczep nerki. Organ udostępniła jej najlepsza przyjaciółka Francia Raisa. Jako że Gomez jest najpopularniejszą osobą na całym Instagramie, wynik „zaledwie” 10 milionów polubień niektórych obserwatorów mediów społecznościowych zaskoczył.

Czwarte miejsce znów należało do Beyonce. Znów na tle kwiatów i nieba, znów w welonie (tym razem niebieskim), dumna mama prezentowała swoje niedawno narodzone dzieci. Świętując ich pierwszy miesiąc, zebrała ponad 10 milionów polubień i niezliczoną ilość życzeń powodzenia dla maluchów.

Ostatnie zdjęcie z „wielkiej piątki” 2017 roku znów należało do Ronaldo. Piłkarz, podobnie jak Beyonce, zaprezentował swoje bliźniaki: Mateo i Evę. Fotografię z dumnym tatą polubiło 8 milionów użytkowników Instagrama.

