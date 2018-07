Polski browar uwarzył pierwsze na świecie „piwo waginalne”. Jak powstawał trunek?

Bakterie kwasu mlekowego pobrano w warunkach laboratoryjnych i wykorzystano do zakwaszenia dwóch nowych produktów – piw „Bottled Lust” oraz „Bottled Passion”. Pomysłodawca tego piwowarskiego eksperymentu a jednocześnie właściciel „The Order of Yoni” twierdzi, że wybrany przez niego wytrawny gatunek piwa Imperial Sour Biere de Champagne najlepiej oddaje cechy obu modelek.

Warzenie kwaśnych piw stanowi wyzwanie. Proces jest długi i wymagający a jego efekty mogą być inne od oczekiwanych. Browarnicy podęli się jednak tego projektu, by jak twierdzą „znaleźć punkt styczności między piwem a kobietą”.

Nie jest to pierwsza próba, jaką Wojciech Jakub Mann podjął w tym kierunku. Dwa lata temu próbował przekonać internautów, by sfinansowali jego projekt, jednak zebrana kwota okazała się niewystarczająca na ten cel (zebrano 1578 euro z 150 tys. stanowiących cel crowdfoundingowej kampanii). Wydaje się jednak, że mimo przeciwności, za drugim razem udało mu się osiągnąć to, co chciał. Piwa będą miały premierę 28 lipca w katowickim pubie Biała Małpa.

Czytaj także:

Rosjanie sprzedają piwo o nazwie „Nowiczok”. Na etykiecie... obraz Beksińskiego