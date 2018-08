Nowa zagadka podzieliła internautów. Co widzicie na tym zdjęciu?

Pamiętacie zagadkę z sukienką, którą każdy widział w innym kolorze? Tego typu łamigłówki pojawiają się w internecie bardzo często. Tym razem zadanie wydaje się nieco trudniejsze, bo nawet nie jest jasne, co dokładnie widać na zdjęciu. „The Independent” określa tę łamigłówkę jako „najbardziej irytującą rzecz, którą każdy będzie próbował rozszyfrować”. W całej dyskusji chodzi o poniższe zdjęcie.

Co widzicie? Jedni mówią, że na fotografii przedstawiono plażę, inni przekonują, że są to drzwi i kawałek ściany. Obrazek udostępniony na Twitterze przez użytkownika o nazwie „rebeccareilly” zyskał już ogromną popularność. Udostępniono go ponad 19 tys. razy, więc do zabawy co chwilę dołączają nowe osoby. W odpowiedzi ktoś zamieścił zdjęcie, które wskazywałoby na to, że rozwiązaniem są wspomniane drzwi, ale sami spójrzcie. Wszystko wygląda jak fotomontaż.

Szybko odpowiedzieli zwolennicy teorii z plażą, którzy zaczęli publikować podobne fotografie. Ktoś zamieścił kadr przedstawiający rzekomo miejsce ze zdjęcia, nad którym głowią się internauci.

Dyskusja nabierała rumieńców, pojawiły się nawet teorie, że to wcale nie drzwi czy plaża, ale kawałek piłkarskiej koszulki. Wątpliwości postanowił rozwiać sprawca całego zamieszania, czyli „rebeccareilly”. Opublikował kolejne zdjęcie z rozwiązaniem zagadki. Na zdjęciu widać plażę.

Czytaj także:

Owłosiony stwór morski wyrzucony na plażę. Co to jest?