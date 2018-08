Owłosiony stwór morski wyrzucony na plażę. Co to jest?

Na zdjęciach i nagraniu, na którym uwieczniono stworzenie, widać, że wydaje się on mieć długi ogon lub macki. Nie widać jednak jego głowy ani oczu, ponieważ leży na ciemnym wulkanicznym piasku. „Ta niezidentyfikowana i dziwnie wyglądająca istota została wyrzucona na brzeg obok wioski Pakhachi, na północno-wschodniej stronie półwyspu Kamczatka” – przekazała Swietlana Dyadenko, która napotkała się na stworzenie podczas spaceru po plaży. „Najbardziej interesującą rzeczą dla mnie jest to, że stworzenie jest pokryte futrem. Czy to może być jakieś starożytne stworzenie? Chciałbym, żeby naukowcy mogli zbadać tę zagadkę” – dodaje.

Ludzie w komentarzach sugerowali, że być może jest to... mamut. Jednak kobieta zaznacza, że przypomina to raczej „owłosioną ośmiornicę” . Dyadenko pisze, że do przeniesienia stworzenia potrzebna jest koparka, ponieważ jest niezwykle ciężkie. Dodatkowo zaznacza, że ma ono „rurkowate” futro. „Z jego tuszy zwisa wiele drobnych rur. To naprawdę dziwnie wygląda” – dodaje.