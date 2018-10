Artysta sprawia, że jego rysunki... świecą. Zadziwiający efekt robi ogromne wrażenie!

O niezwykłych dziełach, które tworzy Angel Ganev informuje portal boredpanda.com. Artysta prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie do tej pory opublikował ponad 1300 zdjęć. Zdecydowana większość postów, to jego projekty, które szybko przyciągnęły uwagę internautów. Co prezentuje Ganev w mediach społecznościowych? Jego rysunki tylko na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe szkice wykonane ołówkiem. Ich charakterystyczną cechą jest to, że… świecą. Autor na zasadzie kontrastu bawi się barwami, dzięki czemu odbiorcy może się wydawać, że kształty przedstawione na obrazku są doświetlane.

Technika bułgarskiego artysty wzbudziła zainteresowanie w sieci. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 206 tys. osób. I szczerze mówiąc, trudno się dziwić. Z prac Ganeva można wyłowić różne emocje, a to sprawia, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie.