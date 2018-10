22-letnia modelka podbija Instagrama. Jej aktywność docenił nawet „Forbes”

Sommer Ray zaczęła traktować Instagrama na poważnie w 2015 roku. Szybko zyskała rozgłos i na swoim głównym koncie ma już ponad 19 mln obserwujących. Prowadzi też drugi profil, który z kolei śledzi 3 mln osób. Czym zajmuje się 22-latka? Jak podaje „Forbes”, zaczynała jako modelka fitness, teraz skupia się na wykorzystaniu serwisu YouTube i Instagrama, by pokazać nie tylko swoje ciało, ale też osobowość.

Podróże do Los Angeles

Cel kobiety początkowo był prosty – chciała być jak jej starsza siostra. – Miała znajomego, który był fotografem, przyjeżdżał do niej i robił z nią sesje zdjęciowe. Zaczęła mi robić zdjęcia, gdy miałam 15 lat. To były bardzo dojrzałe kadry, jak na mój wiek – opowiada. Sommer Ray szybko stawała się popularna w sieci. Kiedy na Instagramie obserwowało ją 40 tys. osób, zaczęła współpracę z różnymi markami. Mieszkała w Kolorado i miała ograniczone możliwości, więc wkrótce coraz częściej zaczęła pojawiać się w Los Angeles, by nawiązywać kontakty z większymi firmami.

Ray: Chcę być kobietą biznesu

W przeciwieństwie do innych modelek promujących się na Instagramie, Ray rzekomo nie przeszła żadnej operacji plastycznej. Jej ciało to efekt dobrych genów, zdrowej diety i ciężkiej pracy na siłowni. Kiedy Ray miała 16 lat, zaczęła rywalizować w zawodach kulturystycznych. Kobieta przyznaje, że w sieci często czyta negatywne komentarze na swój temat, ale zapewnia, że jej celem jest promowanie zdrowego stylu życia i stanie się „kobietą biznesu”. „Forbes” wylicza, że niedługo pojawi się jej własna linia odzieży. Ray ma także swoją aplikację do łatwego liczenia spożytych kalorii. A jak odnosi się do złośliwych komentarzy na temat wyrzeźbionego ciała? – Ciężko nad tym pracowałam. Sama osiągnęłam taki efekt. Nie zatrzymam go w garażu. Jeśli masz Ferrari, będziesz je prowadził – żartuje.

