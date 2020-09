Oni wiedzą, jak robić legitymacje szkolne. Zobaczcie najlepsze pomysły uczniów

North Farmington High School to szkoła średnia położona w Farmington Hills w stanie Michigan na przedmieściach Detroit. Uczelnia funkcjonuje od 1961 roku i zdobyła sobie uznanie także ze względu na poziom nauczania, jednak słynie też z tego, że idzie z duchem czasu i pozwala swoim uczniom na kreatywne wyrażanie siebie. Choćby przy okazji legitymacji szkolnych, które stały się znakiem rozpoznawczym uczelni i rozsławiły ją na cały świat.

Pomysł jest wystarczająco prosty. Wystarczy dać uczniom polecenie, by na fotografiach legitymacyjnych upodobnili się do znanych postaci szeroko rozumianej popkultury: mogą to być gwiazdy muzyki, aktorzy czy nawet postaci z kreskówek czy memów. Do tego dodajmy dużą swobodę i luźne podejście do kwestii rozpoznawalności. Ważne, żeby było ciekawie i zabawnie. Zobaczcie sami.

