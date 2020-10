Paszczaki zdecydowanie zasługują na swoją nazwę. 16 zdjęć, które musi was przekonać

Paszczaki to nie sowy, ustalmy to już teraz. To osobna rodzina ptaków z rzędu paszczakowych (Podargiformes). Jak się domyślacie, ich nazwa bierze się od umiejętności wyjątkowo szerokiego otwierania dzioba. Pytanie tylko, skąd biorą się ich przeurocze miny?

Paszczaki (Podargidae) żyją głównie w południowo-wschodniej Azji i Australii. Znajdziemy je także w tak egzotycznych miejscach jak Nowa Gwinea i Wyspy Salomona. Prowadzą nocny tryb życia, ale dla fotografów dzikiej natury to żaden problem, czego dowodem powyższe zdjęcia. Przed obiektywami aparatów prezentują się niezwykle wdzięcznie, nawet kiedy próbują się zakamuflować (są w tymi mistrzami). Za granicą na tę rodzinę ptaków mówi się „Frogmouth”. Trzeba zgodzić się, że ich rozwarte pyski przypominają żabie usta. Jak na ironię, paszczaki żywią się m.in. żabami właśnie. Dla nas jednak najważniejszy jest ich rozczulający i rozgrzewający serce wygląd. W sam raz na początek coraz zimniejszej jesieni.

Paszczaki (Podargidae). Zdecydowanie zasługują na swoją nazwę Galeria: