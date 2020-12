Nie wiadomo, czy można się przemieszczać czy nie. Co zostało? Memy!

Jak już opisywaliśmy na Wprost.pl, w sumie nie wiadomo, jakie jest stanowisko rządu w sprawie zapowiadanego zakazu przemieszczania się od godz. 19 w sylwestra do godz. 6 w Nowy Rok. Do całego zamieszania dołączył nowy wątek: tweet z Kancelarii Premiera, który szybko zniknął z sieci.

Wpis KPRM niczym... mem

Oczywiście zamieszania z „godziną policyjną”, zakazem przemieszczania się, apelem o nieprzemieszczanie się (jest wiele nazw), nie pominęli twórcy memów, którzy chętnie wykorzystali niekonsekwencję rządzących. Nie poprzestali tylko na zakazach, ale wzięli na celownik także sylwestra.

Co do wpisu KPRM na temat obostrzeń, on sam przypomina trochę mema. Na Twitterze Kancelarii Premiera napisano:

Obowiązuje apel o nieprzemieszczanie się z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach 19:00 – 6:00

Dołączono do tego grafikę z wyjątkami:

Wyjątkiem jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

