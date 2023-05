Aleksandra Lisowska – Mistrzyni Europy w maratonie i ambasadorka „Mistrzowskiego Startu z CPK”

Program to kompleksowa oferta skierowana do szkół podstawowych, klubów sportowych oraz trenujących w nich dzieci i młodzieży, która stawia na popularyzację sportu i zachęca do aktywnego spędzania czasu.

Mistrzyni przekaże pasję do sportu

Aleksandra Lisowska okrzyknięta przez media w 2022 roku „królową maratonu” – będzie wspierała „Mistrzowski Start z CPK”. Mistrzyni Europy z Monachium szczególnie aktywnie zaangażuje się w promocję zawodów wśród dzieci i młodzieży. 17 czerwca w Teresinie pojawi się podczas rywalizacji w czwórboju lekkoatletycznym, w którym wezmą udział reprezentacje 12 szkół podstawowych z gmin Baranów, Wiskitki i Teresin.

– Cieszę się, że będę mogła wspierać dzieci i młodzież w ramach „Mistrzowskiego Startu z CPK”, zarówno tę trenującą już w klubach sportowych, jak i mającą z lekkoatletyką pierwszy kontakt na zajęciach z wychowania fizycznego w szkołach. Kiedy zaczynałam moją przygodę z biegami długodystansowymi w Braniewie, też często rywalizowałam w zawodach takich jak te w Teresinie. Sportowe talenty rodzą się wszędzie i warto ich szukać. Kto wie, może wśród tych młodych sportowców spotkam przyszłych medalistów – mówi Aleksandra Lisowska.

Przed zawodami w Teresinie ambasadorka m.in. poprowadzi wspólną rozgrzewkę, podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą opowie o swojej karierze, treningach i drodze do medalu Mistrzostw Europy, a w finale zawodów weźmie udział w ceremonii wręczenia medali i nagród najlepszym młodym sportowcom.

Aleksandra Lisowska pojawi się również w podcaście CPK „Cześć, Pogadajmy Konkretnie”, w którym opowie m.in. o tym, kiedy najlepiej zacząć przygodę ze sportem i jak zachęcić najmłodszych do uprawiania lekkoatletyki.

Aktywności dla lokalnych społeczności

Program Sportowy CPK to kompleksowa propozycja skierowana do lokalnej społeczności – szczególnie szkół podstawowych, klubów sportowych oraz trenujących w nich dzieci i młodzieży. Oprócz zawodów w Teresinie w tym roku spółka planuje szereg innych aktywności. Wszystkim szkołom podstawowym z terenu gmin: Wiskitki, Baranów i Teresin przekaże dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych na wsparcie działalności sportowej, dodatkowo każda ze szkół otrzyma sprzęt sportowy o wartości 15 tysięcy złotych. Podobnie jak przed rokiem, CPK ma również w planach dofinansowanie obozów dla 80 dzieci i młodzieży, zaś jesienią w wybranych szkołach odbędą się warsztaty m.in. z psychologii sportu skierowane do rodziców dzieci regularnie trenujących. Jeszcze w tym roku będzie można składać wnioski o stypendia, które spółka uruchomi z myślą o młodzieży i dzieci uzdolnionych sportowo. Zgodnie z założeniami Program będzie rozwijany i za rok obejmie już uczniów ponad 80 szkół podstawowych z 18 gmin z terenu Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. Na wskazanym obszarze już tego lata uruchomi jeszcze jeden element programu – „Sportowe Granty CPK”, o które będą mogły ubiegać się kluby i stowarzyszenia sportowe.

Patronami honorowymi programu są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Sportu Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Gmina Teresin.

Patronat Medialny: Wprost