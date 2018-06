Marcin Pieszczyk o nagrodach międzynarodowych i nowościach w literaturze

Nominacja „Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego do konkursu głównego Festiwalu w Cannes to nie jedyny ostatnio sukces polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Olga Tokarczuk otrzymała bowiem nominację do Międzynarodowej Nagrody Bookera....