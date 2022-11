Jak się rozwodzą miliarderzy. „Bywa, że bogaty mąż wynajmuje ochroniarzy”

Firmy się rozrastały, wymagały nieustannego zarządzania, tworzyły się imperia i … kończyła się miłość. A co po tym zostawało? Często psychiczna jatka, z którą kobiety i dzieci mierzą się do dziś – z Moniką Sobień-Górską, dziennikarką, autorką...

Stereotyp wykreowany przez kulturę mówi, że psychopata to ktoś, kto szyje sobie ubrania ze skór swoich ofiar, a tymczasem to taki sam facet jak ten, który mieszka naprzeciwko. Uśmiecha się, powie „dzień dobry”, wniesie zakupy. Często, gdy kobieta...

Nie wchodzimy w buty prawników. Ale mogłyśmy opowiedzieć, „to powinieneś zrobić tak i tak”, a jeśli masz wątpliwości, proszę, to są linki do konkretnych przepisów – autorki „Poradnika śmiertelnika”, czyli Anna Żukowska i Marta Trojanowska, w...

Moja córka ma 20 lat, mój przyjaciel 50 i on: „Stary no nie wiem, coś przeskoczyło. Stary, sorry”. Dlatego nie przyprowadzam kolegów do domu. Mój dom jest twierdzą, absolutnie. Jeżeli już rozmawiam z kolegą, to w jakiejś umówionej restauracji,...