Zamach na finał Ligi Mistrzów? „To będzie emiracko-chińskie starcie w ogródku u Erdogana”

Narcyzów płci żeńskiej i męskiej jest proporcjonalnie tyle samo. Przy czym mężczyźni uciekają się częściej do jawnej przemocy, kobiety – robią to w białych rękawiczkach, przy pomocy organów państwowych – mówi Paweł Panufnik, dziennikarz, blogger....

7 minut czytania

Zupełnie nie czuję sesji pozowanych, lukrowanych, gdzie pięknie wymalowane mamy tulą dzieci ubrane w tym samym kolorze, co one. Dla mnie bliska sesja to coś, co będzie działało na emocje. To zdjęcia pachnące miłością – o fotografii rodzinnej,...