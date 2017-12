Polski fan aresztowany za nękanie Katy Perry. Postawiono mu kilka zarzutów

Katy Perry to jedna z najbardziej znanych piosenkarek na świecie. Artystka podróżuje właśnie po Stanach Zjednoczonych, gdzie promuje swoją nową płytę „Witness” . Wokalistka ma wielu wiernych fanów, którzy jeżdżą za nią po całym kraju. Jeden z nich, pochodzący z Polski Paweł J., okazał się bardziej oddany niż inni.

Mężczyzna uczestniczył w kilku koncertach Katy. To jednak było dla niego za mało. Fan postanowił zrobić wszystko, aby spotkać się z Perry twarzą w twarz. Paweł J. chciał przedostać się na zaplecze koncertu, który odbywał się w American Airlines Arena. Polak nie spotkał się jednak z Katy, ponieważ szybko zauważyła go ochrona, która zawiadomiła policję. Mężczyzna trafił do aresztu. Podczas składania zeznań przyznał się do tego, że kilka dni wcześniej wspinał się po schodach przeciwpożarowych na 14. piętro hotelu w Miami Beach, gdzie spała piosenkarka.

Paweł J. wyznał śledczym, że kocha Katy Perry i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby stworzyć z nią szczęśliwy związek.

Zaniepokojeni obsesją na punkcie wokalistki śledczy postawili Polakowi kilka zarzutów m.in. próbę ucieczki przed policją, prześladowania, nagabywania, grasowania oraz opierania się podczas aresztowania. Mężczyzna, który przebywa w Stanach Zjednoczonych w ramach wizy turystycznej, trafił do aresztu. Będzie mógł z niego wyjść po wpłaceniu kaucji w wysokości 30 tysięcy dolarów.