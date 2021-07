Prababcia Maty tańczyła na koncercie rapera. Wszystko nagrał i upublicznił jego ojciec

Na ostatnim koncercie Maty na festiwalu Rap Stacja 2021 w Sławie były obecne dwie babcie i... prababcia rapera. Tuż przed zagraniem hitu „Kiss cam (podryw roku)”, który jako pierwszy polskojęzyczny utwór trafił na listę amerykańskiego Billboardu, Mata pozdrowił ze sceny wszystkie trzy kobiety.

„ Zróbcie hałas dla mojej babci Uli, która jest na tym koncercie ” – apelował muzyk, co natychmiast podchwycili fani głośnym aplauzem i okrzykami na cześć pierwszej z kobiet. „ Wychodzi na to, że to trochę potrwa, bo zróbcie teraz hałas dla mojej babci Broni, która jest na tym koncercie ” – wezwał Mata, a sytuacja się powtórzyła.

Jednak największy aplauz wywołał trzeci apel. „ Zróbcie hałas dla mojej babci Halinki, która jest na tym koncercie ” – krzyczał raper ze sceny, co wywołało głośne brawa.

Prababcia Maty tańczy do hitu rapera. Prof. Matczak wszystko nagrał

Gdy rozpoczęła się piosenka, prababcia Maty zaczęła do niej tańczyć. To prof. Marcin Matczak, ojciec Maty zachęcił swoją babcię, a prababcię rapera do tańca. Seniorka chętnie to uczyniła, a „Tata Maty” wszystko nagrał.

„Hip-hop łączy pokolenia. Początek wczorajszego koncertu Michała na Rap Stacji w Sławie. W rolach głównych dwie Babcie i PRABABCIA MATY” – napisał prof. Matczak, upubliczniając nagranie w sieci.

