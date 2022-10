Depeche Mode znów wystąpią w Polsce. Miejsce koncertu budzi kontrowersje

Start trasy koncertowej "Memento Mori" World Tour 2023 zaplanowano na 23 marca. Pierwsze koncerty Depeche Mode będą odbywały się w największych salach koncertowych USA. W połowie maja zespół przeniesie się do Europy i zagra m.in. w Paryżu, Berlinie, Londynie i Mediolanie.

Depeche Mode – kiedy koncert w Polsce?

2 sierpnia 2023 muzycy mają zagrać na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to ich jedyny koncert w Polsce. Z pewnością fani zespołu cieszą się z takiego obrotu spraw, bowiem do stolicy stosunkowo łatwo dotrzeć z każdego zakątku kraju. Niestety, bardziej sceptyczni są specjaliści od akustyki. Wiadomo bowiem, że Stadion Narodowy nie został zaprojektowany z myślą o wydarzeniach dźwiękowych i jest nieprzygotowany do tego typu eventów. Mimo to odbywało się tam już wiele koncertów – choćby ostatnie występy Eda Sheerana czy Coldplay.

O grupie Depeche Mode

Depeche Mode to brytyjska grupa muzyczna z kręgu muzyki elektronicznej i alternatywnego rocka, która powstała w 1980 w Basildon w Wielkiej Brytanii. Aktualnie członkami zespołu są Dave Gahan i Martin Gore. Obaj należą do składu grupy od początku jej istnienia. Na swoim koncie mają hity takie jak „Enjoy the Silence”, „Wrong”, czy „Where's the Revolution”.

Według informacji na instagramowym profilu zespołu bilety mają trafić do sprzedaży w tym tygodniu. „Memento Mori” będzie 15. studyjnym albumem Depeche Mode i kontynuacją uznanego przez krytyków albumu „Spirit” z 2017 roku.

