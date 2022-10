Lil Yachty „przywiózł wock” do Polski. W teledysku krakowski zabytek

W ubiegłym tygodniu Lil Yachty wrzucił na platformę Soundcloud swój nowy numer „Poland”. Zilustrował go mapką, na której oznaczono nasz kraj. Piosenka ma już ponad 6 milionów odtworzeń w tym serwisie, dużo więcej niż pozostałe utwory udostępnione przez rapera. Szybko stała się też hitem Tik-Toka. Użytkownicy popularnej aplikacji użyli dźwięku w swoich filmach ponad 3100 razy.

Utwór spodobał się też znanym raperom. Udostępnił go m.in. Drake, a Wiz Khalifa zamieścił słowa uznania na Twitterze. „Yachty jest na mojej liście najlepiej ubierających się raperów. Ten numer Poland jest potężny” – napisał.

Lil Yachty „przyjechał metrem” do Polski. W klipie biało-czerwone flagi

W utworze wyraźnie słychać „I took the wock to Poland", co jest grą słów oznaczającą „wybrałem się do Polski”. Słowo „wock” w amerykańskim slangu oznacza również rodzaj syropu na kaszel (produkowanego przez firmę Wockhardt), który jest składnikiem odurzającego napoju Lean. Raper odnosi się też w tekście do głodu narkotykowego. Poza tym nie zawarł w nim innych odniesień do naszego kraju.

W oficjalnym teledysku raper wsiada do metra na stacji Poland i dojeżdża do stacji Warsaw. Do pędzącego wagonu przymocowana jest wielka butelka syropu wock. W jednej ze scen widać też substancję rozlewającą się na mapie Polski. Choć klip sugeruje, że Lil Yachty dojechał metrem do Warszawy, to pociąg wjeżdża w bramę krakowskiego Barbakanu.

Teledysk wyreżyserował Cole Bennett, który mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele teledysków zrealizowanych dla raperów. Nie po raz pierwszy współpracował z Lil Yachtym. Wcześniej wyreżyserował też klipy dla Juice WRLDa i Eminema.

W Polsce nie jest już dostępne pierwsze wideo do piosenki opublikowane w zeszły piątek. O nowym teledysku Lil Yachty’ego napisały zagraniczne portale muzyczne, m.in. Pitchfork, Steregoum i NME.

