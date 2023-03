sanah zagra na PGE Narodowym. Piosenkarka osiągnęła swój cel

„We wtorkowy poranek ogłaszamy kolejne znakomite wydarzenie tego sezonu! 22 września na PGE Narodowym zagra sanah – obecnie jedna z najpopularniejszy artystek polskiej sceny muzycznej!” – możemy przeczytać na profilu PGE Narodowego na Twitterze.

„Uczta nad ucztami” sanah zahaczy o PGE Narodowy

Do wiadomości dołączony jest plakat z małą dziewczynką i hasłem „Uczta nad ucztami”. Całość stanowi nawiązanie do piosenki „Najlepszy dzień w moim życiu”, w którym 5-letnia sanah opowiada o marzeniu, by zagrać koncert na stadionie. Czy faktycznie od dziecka snuła podobne plany, czy też jest to sprytny chwyt marketingowy – swój cel osiągnęła.

„Uczta nad ucztami” to z kolei rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku trasa, nawiązująca nazwą do: „Uczta Tour ’22” i „BANKIET”. W jej ramach wokalistka zapowiedziała już występy 15 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie i 8 września na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

– Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak...zapraszam Was na STADIONY!!! – mówiła piosenkarka krótko po premierze utworu „najlepszy dzień w moim życiu”.

sanah najpopularniejszą obecnie polską piosenkarką

W poprzednich trasach koncertowych artystce towarzyszyły 50-osobowa Polska Orkiestra Muzyki Filmowej i 30-osobowy chór Silesian Chamber Choir Ad Libitum. Teraz sanah ma „połączyć ze sobą dotychczasowe wcielenia artystyczne”, przenosząc dotychczasowe doświadczenia na zupełnie nowe obiekty – wielkie stadiony piłkarskie.

Jak piszą organizatorzy wydarzenia, „sanah to najpopularniejsza obecnie artystka polskiej sceny muzycznej. Może pochwalić się niepowtarzalnym stylem pisania piosenek – w warstwie tekstowej z wdziękiem i humorem łączy młodzieżowy slang z poezją, muzycznie jak z rękawa sypie chwytliwymi, przebojowymi melodiami”.

Czytaj też:

Harry Styles i Emily Ratajkowski przyłapani na namiętnych pocałunkach. Wideo trafiło do sieciCzytaj też:

Phil Collins jest w coraz gorszym stanie. Nie może już występować