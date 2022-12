Sanah ogłasza trasę stadionową. Koncerty w dwóch miastach!

Sanah, a właściwie Zuzanna Grabowska, to młoda artystka, która od paru lat podbija serca Polaków swoją twórczością. Zanim zyskała dużą popularność, próbowała swoich sił na scenach największych talent show w Polsce i Wielkiej Brytanii, lecz nie odniosła dzięki nim większego sukcesu.

Jej kariera nabrała tempa dopiero w 2019 roku, a już kilkanaście miesięcy później została ogłoszona najczęściej odtwarzaną wokalistką w serwisie Spotify w 2020 roku. Obecnie muzyka Sanah jest znana niemalże wszystkim, a jej hity wybrzmiewają w radio każdego dnia. Bilety na jej koncerty wyprzedają się w błyskawicznym tempie. Dziś nastąpił przełom w jej karierze.

Sanah zaprasza na stadiony

Sanah nie zwalnia tempa i co rusz zaskakuje swoich fanów. W 2022 roku wydała aż dwa albumy „Uczta” oraz „Sanah śpiewa poezję”. Następnie wyruszyła nie w jedną, a dwie trasy koncertowe po Polsce: „Uczta Tour” i „Bankiet u Sanah”. Na koncerty w ramach tej ostatniej można się udać do 10 stycznia 2023 roku.

To jednak nie koniec. W niedzielę 4 grudnia wokalistka znienacka ogłosiła w swoich mediach społecznościowych dwa widowiska, które odbędą się na stadionach. – Wymarzyłam coś na moich piątych urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak… zapraszam Was na STADIONY!!! – napisała Sanah. Koncerty odbędą się w ramach trasy „Uczta nad ucztami” w 2023 roku.

Na razie wokalistka zapowiedziała dwa terminy:

15 sierpnia 2023 r – Stadion Śląski w Chorzowie

8 września 2023 r – Stadion w Gdański (Polsat Plus Arena Gdańsk)

Sprzedaż biletów ruszy 6 grudnia 2022 roku, w Mikołajki. – Gdyby nie to nieustanne wsparcie, które codziennie dostaję od Was, dziś nie byłabym taka odważna. Dziękuję Wam moi kochani najukochańsi! – zwróciła się w podziękowaniu do fanów Sanah.

