Już w piątek najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku. Gdzie oglądać to niezwykłe zjawisko?

Najdłuższe od stu lat zaćmienie Księżyca rozpocznie się o 21:30 w piątek 27 lipca i potrwa niemal dwie godziny. Znikający i pojawiający się Księżyc będziemy mogli oglądać dokładnie przez 1 godzinę, 42 minuty i 57 sekund. Do następnego takiego zjawiska dojdzie dopiero w 2123 r.

– Księżyc wzejdzie w Polsce około godziny 20:30 i już wtedy będzie rozpoczynała się faza częściowa tego zjawiska. Na fazę całkowitą - tę najciekawszą - będziemy musieli poczekać mniej więcej do godziny 21:30 – wyjaśnia w rozmowie z Nauka w Polsce PAP popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Jak oglądać zaćmienie Księżyca?

Jeśli pogoda dopisze, zjawisko będzie można podziwiać również z Polski i to bez użycia specjalistycznego sprzętu do obserwacji astronomicznych. Zaćmienie ma mieć miejsce tuż po zachodzie Słońca, a przeszkodą w jego podziwianiu mogą się okazać wyłącznie chmury. Najlepsze możliwości do obserwacji będą mieć mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. Czego dokładnie będzie można spodziewać się na niebie? – Księżyca w pełni, który świeci dużo słabiej w fazie całkowitej - może być wręcz ledwo widoczny na tle ciemnego nieba, ale z pewnością będziemy mogli dostrzec jego krwawo-czerwoną barwę i taki stan utrzyma się mniej więcej do północy czasu lokalnego w Polsce – mówił Wójcicki dla PAP.

Astronomowie zwracają podkreślają, że okazja jest niezwykła, ponieważ w tym samym czasie nastąpią trzy wzajemnie powiązane ze sobą zaćmienia – dwa słoneczne i jedno księżycowe.

Nie tylko Księżyc

Koniec lipca to prawdziwa gratka dla miłośników astronomii. Poza Księżycem, powody do uważniejszego spojrzenia w niebo daje także Mars. Czerwona Planeta znajdzie się bowiem dokładnie naprzeciwko Ziemi. Trzy dni później Mars będzie najbliżej Ziemi od 2003 roku. Można się spodziewać, że jeśli warunki dopiszą, planeta będzie wyraźnie widocznym punktem na niebie. – Jest szansa, że bez większych trudności dostrzeżemy nie tylko czerwoną powierzchnię Marsa, choć większości przysypaną pyłem, ale też będziemy mogli zobaczyć białe czapy polarne składające się głównie z dwutlenku węgla i zamarzniętej wody, które nawet przy pomocy amatorskich teleskopów będą w zasięgu wzroku miłośników astronomii – podkreślał Wójcicki w rozmowie z PAP.

Ułatwienia do obserwacji w Warszawie

Na nocne oglądanie nieba szykuje się już PGE Narodowy. Jak informuje administracja warszawskiego stadionu, 27 lipca zostaną zgaszone światła elewacji, a pobliskie Centrum Nauki Kopernik udostępni chętnym teleskopy.

„W Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik będziemy mogli obserwować Księżyc nad panoramą Mostu Świętokrzyskiego i PGE Narodowego, który tego wieczoru wyłączy swoje oświetlenie, aby zaćmienie było lepiej widoczne. Natomiast Centrum Nauki Kopernik przygotuje teleskopy i dodatkowo ciekawie opowie o tym rzadkim zjawisku” – zachęca PGE Narodowy.

Gdzie oglądać zaćmienie Księżyca?

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście wyjście w piątkowy wieczór na zewnątrz i oglądanie astronomicznego spektaklu w całej okazałości. Jeśli jednak nie macie możliwości spojrzeć w niebo, polecamy transmisję NA ŻYWO, która będzie dostępna w internecie, m.in. w serwisie YouTube. Będzie ona również na łamach Wprost.pl.

