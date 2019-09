Nowe, zaskakujące zdjęcie. Trudno uwierzyć, ale tak wygląda Mars

Galeria:

Czerwona Planeta? Zaskakujące zdjęcia Marsa

Zdjęcie wykonane zostało 25 maja przez sondę Trace Gas Orbiter. Jest ona częścią wspólnej misji ExoMars prowadzonej przez rosyjski Roskosmos i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Celem badań jest szukanie śladów procesów biologicznych na Marsie. Naukowcy chcą także zbadać występujące w śladowych ilościach w atmosferze planety gazy.

Sonda wyposażona jest w system obrazowania powierzchni Marsa w wysokiej rozdzielczości. Dzięki tej kamerze udało się zarejestrować niezwykły obraz, który we wrześniu pokazała ESA. Co widać na zdjęciu? Są to tzw. wydmy Barchan.

„Wydmy mają różne charakterystyczne kształty na Marsie, podobnie jak na Ziemi, co daje wskazówki na temat dominującego kierunku wiatru. Monitorowanie ich w czasie tworzy nam również naturalne laboratorium do badania ewolucji wydm i tego, w jaki sposób osady są transportowane na obszarze planety” – czytamy w komunikacie ESA. Jak wyjaśniono, obraz przedstawia wydmy w trakcie wiosennego topnienia, które następuje od dołu. Zgromadzony pod warstwą lody dwutlenek węgla uwalnia się gwałtownie, czemu towarzyszy przesypywanie się piasku, stąd ciemniejsze smugi osadu.

Czytaj także:

Suknia Versace dała nam nową funkcję w Google. Jennifer Lopez odtworzyła ją po 20 latach