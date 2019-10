Dziś ich święto. Wombaty, to jedyne zwierzęta, które... robią sześcienne kupy

Wombat to roślinożerny ssak występujący naturalnie w południowo-wschodniej Australii. Jest blisko spokrewniony z popularnymi „Misiami” Koala. Dorosłe osobniki mierzą około 100 cm i ważą do 35 kilogramów. Są też jedynym gatunkiem na świecie, który wypróżnia się w formie kostek. Do niedawna naukowcy zastanawiali się z czego to wynika, i czemu ma służyć.

Teorie

Odpowiedź na nurtujące pytanie postanowili zbadać naukowcy z Instytutu Technologicznego w Georgii. Na czele zespołu stanęła Patricia Yang zajmująca się badaniem płynów ustrojowych. Usłyszała ona o temacie na jednej z konferencji i stwierdziła, że „nie mogła w to uwierzyć, więc zaczęła to sprawdzać” .

Galeria:

Wombaty

Powstało wiele teorii na temat tego, czemu ma to służyć. Niektórzy twierdzą, że dzięki temu wombaty mogą łatwiej oznaczać teren. Rodzi się pytanie, czemu nie mogłyby tego robić jak inne zwierzęta? Odpowiedź wydaje się tak prosta, że aż trudno w nią uwierzyć. Sześcienne odchody nie stoczą się np. z pochyłego kamienia. Mike Swinbourne z Instytutu w Adelaide, który zajmuje się badaniem wombatów, przypomina jednak, że nie można brać tej teorii zbyt dosłownie. „To nie jest tak, że wombaty celowo ustawiają piramidy ze swoich odchodów. One po prostu to robią” . Jego zdaniem, bardziej prawdopodobna jest teoria, która mówi, że kształt wynika z bardzo małej ilości wody w pożywieniu. Wombaty żyją bowiem w bardzo suchych warunkach. Ich organizm w procesie trawienia wyciąga więc z pokarmu maksymalną ilość wody. Na potwierdzenie tej teorii powiedział, że wombaty żyjące w ogrodach zoologicznych, gdzie mają dostęp do dużo większej ilości wody, wydalają strawiony pokarm o bardziej kulistych kształcie.

Antynobel

Zeszłoroczna nagroda Antynobla w dziedzinie fizyki trafiła do zespołu z Instytutu w Georgii, który zajął się tą sprawą. Naukowcy, badając kilka martwych wombatów, doszli do wniosku, że kształt ich odchodów wynika z budowy jelit ssaków oraz – co potwierdza jedną z teorii – od ilości wody w pokarmie, który przyjmują. Najciekawsza z teorii, o korzystaniu z odchodów jak z klocków Lego, niestety nie znalazła potwierdzenia naukowego.

Czytaj także:

Wilkowory tasmańskie jednak istnieją? Szokujące doniesienia z Australii