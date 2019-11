Dziś w nocy ogromna planetoida przeleci w pobliżu Ziemi. Są powody do obaw?

Planetoida 481394 (2006 SF6) minie Ziemię w odległości 4,3 mln km, a więc nieco ponad 11 odległości Ziemia-Księżyc. Nie będzie to jedyny obiekt, który zbliży się do Ziemi w najbliższym czasie. Z ustaleń naukowców wynika, że 20 listopada w odległości do 7,5 mln km od Ziemi nastąpią trzy przeloty takich obiektów, a 21 listopada kolejne trzy. Badacze z Center for Near Earth Object Studies szacują, że największa będzie planetoida 2006 SF6 - jej rozmiary wynoszą od 280 do nawet 620 metrów. Kolejny pod względem wielkości obiekt - planetoida 2019 UK6 będzie miała od 50 do 110 metrów. Najbliżej Ziemi znajdzie się planetoida 2019 WF1, która minie naszą planetę w odległości 630 tys. km. Zdaniem astronomów względna prędkość, z jaką 2006 SF6 przeleci koło Ziemi to 7,95 km/s, co odpowiada 29 tys. km/h.

W związku z doniesieniami astronomów w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy sugerujących, że grozi nam zagłada i koniec świata. Naukowcy z Center for Near Earth Object Studies uspokajają jednak, że tego typu przeloty planetoid nie są niczym niebezpiecznym i nadzwyczajnym, ponieważ zdarzają się dość często.

