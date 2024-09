Na niebie pojawi się drugi księżyc. Będziemy świadkami niezwykłego zjawiska

Wrzesień obfituje w zjawiska astronomiczne. Ledwie kilka dni temu mogliśmy oglądać superKsiężyc, a już astronomowie donoszą, że za moment będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia. Pod koniec miesiąca na niebie pojawią się dwa księżyce – i będziemy mogli je zobaczyć gołym okiem.

Dwa księżyce na niebie

O jakie zjawiska chodzi? Mowa o Srebrnym Globie, naturalnym satelicie Ziemi, a także o asteroidzie 2024 PT5. Pojawi się ona na niebie 29 września i będziemy mogli ją oglądać aż do końca listopada.

Co to jest miniksiężyc?

Asteroida 2024 PT5 jest niewielka i ma 10 m średnicy. Została zidentyfikowana w sierpniu br. za pomocą systemu ATLAS, który ma wykrywać obiekty zagrażające Ziemi. Jeśli dostanie się w orbitę naszej planety, stanie się drugim satelitą. Jak mówi Damian Jabłeka, zdarza się to bardzo rzadko.

„Nie jest to bardzo częste zjawisko, chociaż asteroid, które przelatują w pobliżu naszej planety, czasem nawet w odległościach mniejszych niż odległość do Księżyca, jest całkiem sporo. Zwykle mijają Ziemię, nie stając się jednak księżycami, tylko dalej podróżują po swojej orbicie” – powiedział wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Aby asteroida stała się drugim satelitą, musi zbliżyć się do naszej planety na odległość ok. 4,5 miliona km i poruszać się z prędkością 3 540 km/h. Dotychczas zdarzyło się to tylko dwa razy w historii.

