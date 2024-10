„Trudna sytuacja” IO PAN. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wstrzymało finansowanie

„Instytut Oceanologii PAN znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wstrzymało finansowanie naszego statku badawczego s/y Oceania. Jest to jedyny polski statek badawczy zdolny do prowadzenia działań poza Bałtykiem” – podkreślił IO Polskiej Akademii Nauk we wpisie w mediach społecznościowych.

„Trudno nam pojąć decyzję polskiego rządu, który po 35 latach dobrej roboty odcina kluczowe źródło finasowania dla tej jednostki. Dzięki Oceanii do Polski trafiają pieniądze na badania oceanograficzne z UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i bilateralnych umów – średnio to kilka milionów złotych roczne – ale to pieniądze na badania, a nie na utrzymanie statku” – zaznaczono w dalszej części wpisu.

Ministerstwo wstrzymało dotację po 35 latach. IO Polskiej Akademii Nauk komentuje

Jak czytamy „badania morskie są kosztowne, zarówno w sferze infrastruktury (statek) jak i aparatury naukowej i pracy – tylko te dwa ostanie elementy finansujemy z grantów”. „Oceania nie jest nowym statkiem, służy od 35 lat. Dzięki naszym staraniom i dotychczasowym rządowym dotacjom jest w bardzo dobrym stanie technicznym i do czasu pozyskania nowego statku badawczego, co potrwa kilka lat, może pływać równie skutecznie jak dawniej” – brzmi kolejny fragment wpisu.

„Prawo morskie nie pozwoli na jej wykorzystywanie bez spełnienia obowiązkowych przeglądów i remontów. Wraz ze wszystkimi pozostałymi kosztami, utrzymanie statku przekracza możliwości finansowe Instytutu Oceanologii PAN. Brak rządowej dotacji, którą otrzymywaliśmy od 35 lat, oznacza de facto zezłomowanie statku i dramatyczny spadek znaczenia polskiej oceanografii na arenie międzynarodowej. Apelujemy do rządu o rewizję tej decyzji” – podsumował Instytut Oceanologii PAN.

IO PAN apeluje do rządu po odmowie sponsoringu. „MNiSW deklaruje pilne rozpatrzenie sprawy”

„Konkurs na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej został rozstrzygnięty, na podstawie wniosków, które oceniali naukowcy eksperci. Instytut zwrócił się do ministra z prośbą o zmianę decyzji odmawiającej przyznania środków finansowych. MNiSW deklaruje pilne rozpatrzenie sprawy” – odpowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

