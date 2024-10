Tajemniczej ryby nie widziano od niemal dwóch dekad. „Duch Mekongu” powrócił po latach

W 2020 r. w Kambodży złowiono tajemniczą rybę. Wszystko wskazywało na to, że to „duch Mekongu”. Ssak nie był widziany od 2005 r. i wszystko wskazywało na to, że wyginął. Zanim naukowcy zdołali mu się przyjrzeć, ryba została sprzedana. W 2023 r. kambodżańscy rybacy złowili dwie ryby, o których istnieniu powiadomili naukowców. Wiedzieli, że mają do czynienia z czymś niezwykłym. Okazało się, że chodzi o Aaptosyax grypus, endemiczny gatunek ryby z rodziny karpiowatych.

Rybę formalnie nazwano w 1991 r. i od tego czasu zarejestrowano 30 osobników, co czyni ją bardzo rzadkim gatunkiem. Naukowcy poszukując Aaptosyax grypus odwiedzają m.in. targi rybne oraz budują dobre relacje z lokalnymi społecznościami. Zeb Hogan, biolog z University of Nevada przyznał, że na informację o kolejnym odnalezieniu ryby czekał 20 lat. Naukowcy mają nadzieję, że odkrycie tajemniczego ssaka jest powodem do nadziei, że dla tego gatunku nie jest za późno.

Kambodża. Znaleziono bardzo rzadki gatunek ryby – Aaptosyax grypus

Eksperci obawiają się jednak zmian klimatu oraz degradacji siedlisk morskich spowodowanych wydobyciem piasku i zaporami wodnymi budowanymi na rzekach. To powoduje zawężenie się obszaru występowania i żerowania Aaptosyax grypus oraz zakłóca życie ponad tysiąca gatunków niewystępujących w innych miejscach na Ziemi.

Naukowcy wciąż nie wiedzą zbyt wiele o rybie, ile Aaptosyax grypus faktycznie istnieje lub gdzie znajdują się ich populacje. Ryby znalezione przez ostatnie trzy lata znajdowały się poza ich obszarem naturalnego występowania, co może oznaczać, że migrowały z Laosu i Tajlandii. Aaptosyax grypus jest najczęściej spotykany przy ujściu rzeki Mud do Mekongu. Duża drapieżna ryba może dorastać do 130 cm długości i osiągnąć ok. 30 kg masy ciała.

