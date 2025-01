Te zwierzęta w niecodzienny sposób wykorzystują burze. „Surfują”

Borowiec wielki, jeden z największych europejskich nietoperzy, będący również mieszkańcem Polski, okazał się mistrzem adaptacji. Rozpiętość jego skrzydeł sięga 40 centymetrów, co czyni go łatwo rozpoznawalnym. Aktywny już o zmierzchu, a czasami nawet za dnia, borowiec migruje na południe Europy, pokonując dystanse rzędu kilkuset lub nawet 1500 kilometrów. Badania wykazały, że kluczową rolę w tej migracji odgrywają fronty burzowe.

Sekret migracji borowców wielkich

Niemieccy badacze z Instytutu Maxa Plancka odkryli, że borowce wielkie wykorzystują układy burzowe, aby oszczędzać energię podczas długodystansowych lotów. Śledzenie ich wędrówki za pomocą zaawansowanych, ultralekkich znaczników satelitarnych wykazało, że nietoperze potrafią celowo opóźniać rozpoczęcie migracji, oczekując na odpowiednie warunki – ciepłe noce i obecność frontów burzowych.

Podczas migracji, samice borowców pokonywały dziennie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilometrów, korzystając z siły wiatru towarzyszącego burzom. Nietoperze wręcz unoszą się na krawędziach frontów burzowych, co przypomina morskich surferów unoszonych przez fale. To niezwykle efektywny sposób podróżowania, pozwalający oszczędzać energię.

Nowatorskie metody badań

Badacze użyli znaczników ważących zaledwie 1,2 grama, by monitorować wędrówki borowców na dystansach przekraczających 1000 kilometrów. Dane zebrane z tych urządzeń ujawniły elastyczność nietoperzy w adaptacji do warunków pogodowych. Zamiast trzymać się ustalonych szlaków migracyjnych, jak ptaki, nietoperze reagują na aktualną pogodę i wybierają trasę zależnie od układu frontów atmosferycznych.

W przeciwieństwie do ptaków, które przygotowują się do podróży, gromadząc zapasy energii i zwiększając masę ciała, nietoperze odżywiają się w trakcie lotu. Ich podróż jest bardziej skokowa, oparta na krótkich etapach, w których burze odgrywają kluczową rolę.

