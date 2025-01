Pokonują ogromne odległości w oceanach. Wiadomo, czego używają jako punkty orientacyjne

Naukowcy z Australijskiego Instytutu Nauk o Morzu (AIMS) udowodnili, że rekiny wielorybie wykorzystują naturalne elementy podwodne, takie jak góry podwodne i kaniony oraz struktury stworzone przez człowieka, takie jak przybrzeżne platformy naftowe i gazowe, do nawigacji w oceanach. Wnioski wyciągnięto na podstawie danych satelitarnych 78 rekinów wielorybich oznakowanych przez 14 lat u wybrzeży Australii Zachodniej.

Rekiny wielorybie pokonują ogromne odległości w oceanach, stąd wykorzystują wspomniane wyżej rzeczy jako punkty orientacyjne, ponieważ przepływające prądy pomagają zwiększyć dostępność pożywienia, takiego jak plankton. Wszystko przez to, że plankton jest przyciągany przez sztuczne światła znajdujące się na platformach.

Usunięcie platform po okresie ich eksploatacji może mieć poważny wpływ na rekiny wielorybie – ich szlaki migracyjne, miejsca żerowania oraz rozmnażania. W dalszym ciągu potrzeb jest jednak zrozumienie niektórych zależności, m.in. tego, jak długo największe znane ryby przebywają w pobliżu platform i z jaką częstotliwością je odwiedzają.

Istnieją również zagrożenia dla rekinów wielorybich, związane z platformami naftowymi i gazowymi chodzi m.in. o zderzenia ze statkami oraz skutki zanieczyszczeń wynikające ze zrzutów i wycieków. Inne zagrożenia dla rekinów wielorybich wynikają z połowów rybackich, oraz zaplątania w sieci.

Co wiadomo, o największej rybie świata?

Rekiny wielorybie to olbrzymie zwierzęta filtrujące wodę, co sprawia, że są podatne na spożywanie plastiku i sztucznych substancji chemicznych. Co ciekawe rekiny wielorybie mogą wyleczyć się w niezwykle szybkim tempie nawet po utracie płetwy grzbietowej.

