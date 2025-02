Gen, który daje urodę i odbiera słuch. Mają go te koty

Koty to jedne z najbardziej uwielbianych zwierząt domowych na świecie. Co ciekawe, według danych statista.com, nasz kraj zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby właścicieli tych czworonogów.

Koty można znaleźć w aż 41 procentach polskich gospodarstw domowych, a wyprzedzają nas jedynie Rumuni. Tam aż w 48 procent domach spotkamy mruczące zwierzęta. Urok kotów objawia się na wiele sposobów, a ich wygląd często przyciąga szczególną uwagę. Niektóre z nich wyróżniają się niezwykle rzadką barwą sierści.

Jakie umaszczenie jest najrzadsze?

Białe koty uważane są za jedne z najbardziej wyjątkowych i fascynujących. Nie bez powodu – ich całkowicie śnieżnobiała sierść występuje niezwykle rzadko. Jak podaje lekarka weterynarii doktor Hannah Hart, cytowana przez rover.com, jedynie około 5 procent wszystkich kotów posiada całkowicie białe futerko. Odpowiada za to dominujący gen KIT, który hamuje produkcję melaniny. To o jest odpowiedzialny również za to, że wiele białych kotów ma niebieskie oczy. Zdarzają się jednak również osobniki ze złotymi, zielonymi czy miedzianymi tęczówkami, a nawet z heterochromią.

Niestety, ten sam gen, który odpowiada za niezwykłe umaszczenie, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Białe koty często rodzą się z wadą słuchu. Jak wynika z danych Amerykańskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (ASPCA), od 65 do 85 procent białych kotów o niebieskich oczach cierpi na wrodzoną głuchotę, która może być całkowita lub częściowa.

Strona icatcare.org podaje, że ryzyko głuchoty jest 3-5 razy większe u kotów o dwóch niebieskich oczach w porównaniu do tych, które mają inną barwę tęczówek. Koty posiadające jedno niebieskie oko są dwukrotnie bardziej narażone na tę wadę w stosunku do kotów o standardowych kolorach oczu.

Kłopoty białych kotów. Nie tylko głuchota

Głuchota to nie jedyny problem, z jakim borykają się białe koty.

Ich jasne futro sprawia, że są bardziej podatne na poparzenia słoneczne, co wymaga od właścicieli szczególnej troski. Dotyczy to nie tylko kotów wychodzących, ale również tych, które uwielbiają wylegiwać się w promieniach słońca na parapetach. Długotrwałe wystawienie na słońce może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym chorób nowotworowych.

