Naukowcy poszukują Arki Nowego. Trop prowadzi do Turcji

Już od dawna ustalenia naukowców sugerują, że skamieniałe pozostałości Arki Noego mogą znajdować się w zachowującym kształt łodzi kopcu Durupinar położonym około 30 kilometrów na południe od góry Ararat. Dopiero teraz jednak pojawiać się na to mają konkretne dowody.

Naukowcy poszukują Arki Noego w tureckich górach

Jednym z argumentów na to, że to właśnie Durupinar jest Arką Nowego, są jego wymiary. Kopiec mierzy 164 metry, co przypomina biblijny opis statku, który miał mieć „300 łokci długości, 50 łokci szerokości i 30 łokci wysokości”.

Złożony z ekspertów z Uniwersytetu Technicznego w Stambule, Uniwersytetu Agri Ibrahim Cecen i Uniwersytetu Andrews w Stanach Zjednoczonych zespół pobrał już blisko 30 próbek skał i gleby z kopca. Pierwsze wyniki wskazują na potencjalny przełom.

Przeprowadzona na Uniwersytecie Technicznym w Stambule analiza wykazała ślady materiałów ilastych, osadów morskich i pozostałości życia morskiego, w tym mięczaków. Pobrane materiały datowane są na okres między 3,5 tys. a 5 tys. lat temu, co także pokrywa się z opisem w Piśmie Świętym.

– Według wstępnych wyników uważa się, że w tym regionie prowadzono działalność człowieka od okresu chalkolitu – przekazał dr Faruk Kaya, główny badacz i prorektor Uniwersytetu Agri Ibrahim Cecen.

Od lat naukowcy wierzą, że to tam znajduje się Arka Noego

Tym, co początkowo przyciągnęło badaczy do kopca Durupinar, było jego podobieństwo do biblijnego statku zarówno kształtem, jak i wymiarami. Aktualny zespół swoje badania prowadzi od 2021 roku, a pierwsze odkrycia przedstawił pod koniec 2023 roku. Zdaniem badaczy dają one uzasadnioną podstawę do dalszych działań.

Choć wielu geologów twierdzi, że formacja jest naturalnym punktem orientacyjnym, wielu innych nadal liczy na odkrycie dowodów popierających ich tezy. Traktują oni biblijną opowieść nie jako mit lub metaforę, a jako narrację o potencjalnym znaczeniu historycznym. Zespół dr Kaya ma nadzieję, że uda mi się rzucić na to nowe światło.

