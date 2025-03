Enaiposha zaskakuje. Egzoplaneta, która zmienia nasze myślenie o kosmosie

Enaiposha – lub inaczej GJ 1214 b – oddalona jest o słońca o około 48 lat świetlnych. Ze względu na swoje właściwości początkowo uznawana była za „mini-Neptuna”. Jej składająca się z wodoru, helu, wody, metanu i dwutlenku węgla gęsta atmosfera wskazuje jednak, że bardziej właściwym określeniem byłoby „mini-Wenus”.

Wyjątkowość ustaleń wynika z tego, że planety podobne do Neptuna – jak początkowo myślano o Enaiposhy – są najczęstszym typem planet znanych w Drodze Mlecznej. GJ 1214 b różni od nich fakt, że jej górne warstwy, tak jak i w przypadku Wenus, są pokryte mgłą i aerozolami.

Niesamowite właściwości Enaiposhy

Enaiposha ma jednak nad Wenus pewną przewagę. Pokrywająca ją warstwa jest znacznie gęstsza. Dość powiedzieć, że kiedy Enaiposha przelatywała między swoją gwiazdą a Ziemią, na spektrografie występowały niewielkie spadki w miejscach, w których gazy pochłaniały światło.

Wtedy też naukowcy mieli okazję skupić się na tej planecie. Dane sugerowały atmosferę bogatą w metale oraz z mniejszą od spodziewanej ilością wodoru w powietrzu. Najbardziej niesamowitym faktem jest jednak to, że pojawiły się nietypowe dla takich planet drobne oznaki złożonych metali.

Ponadto badania wskazały na obecność pary wodnej oraz potencjalną obecność dwutlenku węgla i metanu. – Wykryty sygnał CO2 z pierwszego badania jest niewielki, dlatego wymagał starannej analizy statystycznej, aby upewnić się, że jest prawdziwy – przekazał członek zespołu kierujący badaniami teoretycznymi Kazumasa Ohno z National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ).

To badanie może być przełomowe

Choć ze względu na temperatury Enaiposha nie byłaby najlepszą opcją do potencjalnego zamieszkania, analiza jej mgieł i gęstego nieba może pomóc naukowcom zinterpretować atmosfery wokół innych egzoplanet w mniej ekstremalnych miejscach. To dać może szansę na wykrycie nadającego się do oddychania potwietrza poza naszym układem słonecznym.

Badanie przeprowadzili astronomowie Everett Schlawin z University of Arizona i Kazumasa Ohno z National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Jego wyniki opublikowano w „The Astrophysical Journal Letters”.

