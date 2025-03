Po co żyrafom plamy na ciele? Odpowiedź wprawiła badaczy w osłupienie

Choć wiele zwierząt ma cętkowane umaszczenie, to właśnie łatki żyraf są wyjątkowe. Już samo spojrzenie na ich fragment wystarczy, by rozpoznać, o jakie zwierzę chodzi. W przeszłości plamy te wzbudziły w Europie prawdziwą sensację.

Jak podaje Zielona Interia, w 1828 roku pierwsza żyrafa trafiła do wiedeńskiego zoo jako podarunek od wicekróla Egiptu. Jej pojawienie się wywołało modowe szaleństwo – wzór żyrafich plam pojawił się na kapeluszach, rękawiczkach, torebkach, a nawet we flakonach perfum. Powstawały sztuki teatralne i kompozycje muzyczne inspirowane tym fascynującym zwierzęciem. Szczególne zainteresowanie wzbudzało umaszczenie żyraf – teraz naukowcy przyjrzeli się mu jeszcze bliżej. Co odkryto?

Plamy na skórze żyraf. Kamuflaż czy coś więcej?

Długo uważano, że plamy pomagają żyrafom maskować się wśród drzew. Jednak przy ich rozmiarach i niewielkiej liczbie naturalnych wrogów teoria ta nie była wystarczająca. Możliwe, że desenie służą również rozpoznawaniu się nawzajem, ale naukowcy podejrzewali, że kryje się za nimi jeszcze inna funkcja.

Badania Giraffe Conservation Foundation wykazały, że plamy na skórze żyraf pełnią funkcję wentylacyjną. Każda łata jest otoczona siecią naczyń krwionośnych, które pomagają odprowadzać nadmiar ciepła. Wokół każdej plamy znajduje się duże naczynie, które rozgałęzia się na mniejsze naczynka tuż pod skórą. Dzięki temu żyrafy mogą regulować temperaturę ciała, co jest kluczowe w afrykańskich upałach.

Niezwykła adaptacja do ekstremalnych warunków

BBC w dokumencie „Inside Nature’s Giants – Giraffe” pokazało, jak wyjątkowy jest układ krwionośny tych zwierząt. Żyrafy posiadają relatywnie małe, ale niezwykle silne serce, które musi pompować krew pod ogromnym ciśnieniem, aby dotarła do głowy znajdującej się kilka metrów nad ziemią.

Ich naczynia krwionośne są grube i elastyczne, a specjalne zastawki pozwalają regulować przepływ krwi, by uniknąć omdleń przy nagłym pochyleniu.

Teraz wiadomo, że to nie tylko serce i krążenie pomagają żyrafom przetrwać – ich plamy pełnią rolę „wentyli bezpieczeństwa”, pozwalając im funkcjonować nawet w skrajnych upałach.

