Przełomowe odkrycie naukowców? Dzięki temu można odzyskać wzrok

Grupa naukowców dzięki eksperymentom na myszach dokonała przełomu w badaniach nad regeneracją siatkówki oka. Jak twierdzą, wytyczyli w ten sposób drogę do leczenia milionów osób, które cierpią z powodu zwyrodnienia siatkówki i ślepoty. Swoje odkrycia pokazali na łamach magazynu „Popular Mechanics”.

Naukowcy donoszą o przełomie w leczeniu oczu

Koreańczycy swoje badania rozpoczęli od obserwacji niektórych konkretnych zwierząt, zwłaszcza gatunku ryb, który naturalnie potrafił odtwarzać swoje komórki w siatkówce. Zaznaczano, że proces ten nie był do tej pory możliwy u ssaków, ale poprzez eksperymenty na myszach udało się znaleźć rozwiązanie dla tego problemu.

U ludzi nie występuje spontaniczna regeneracja siatkówki po jej uszkodzeniu. Sprawia to, że życie ponad 300 milionów osób na świecie jest wyjątkowo ciężkie. Dlatego też badania naukowców z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) są tak istotne. Podczas eksperymentu naukowcy stopniowo eliminowali białko o nazwie PROX1 z organizmu myszy, które zapobiegało regeneracji komórek siatkówki.

Badacze zauważyli przeciwny efekt białka PROX1, więc zdecydowali się na zablokowanie jego działania. W ten sposób byli w stanie aktywować regenerację siatkówki u myszy, które cierpiały na retinopatię barwnikową. To inaczej barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, polegające na odkładaniu się barwnika w siatkówce oka i wtórnych zaburzeniach krążenia w obrębie siatkówki oraz postępującym pogarszaniu wzroku.

Efekty blokowania białka u myszy trwał sześć miesięcy, pozwalając naukowcom ogłosić pierwszy udany eksperyment z regeneracją neuronalną w siatkówce ssaków. – W wielu tkankach zwierząt zawierających komórki macierzyste, uszkodzone komórki zastępowane były przez nowe, umożliwiając tkankom utrzymywanie ich funkcji pomimo stopniowej utraty komórek – tłumaczyli naukowcy.

Jest nadzieja dla osób z chorobami oka?

Koreańczycy studzą oczywiście emocje, zapowiadając pierwsze badania kliniczne dopiero na 2028 rok. Wcześnie będą musieli przeprowadzić wiele testów, sprawdzić bezpieczeństwo leku oraz ocenić skuteczność terapii.

Na całym świecie nad regeneracją wzroku pracuje jednak równolegle wiele zespołów badaczy. Eksperymentują oni z terapią genową, przeszczepami czy technologią laserową. Nadzieje związane z tym obszarem są więc cały czas spore.

Czytaj też:

Astronomowie odkryli pięć planet. One nadal rosnąCzytaj też:

Prosta codzienna aktywność zmniejsza ryzyko 13 różnych nowotworów