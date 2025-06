Pies liże Cię po twarzy? Weterynarz wyjaśnia, jak czytać ten sygnał

Właścicieli psów nurtuje wiele codziennych zachowań ich czworonogów. Na jedno z często powracających pytań odpowiedział dr Julian Norton, weterynarz, który współpracuje z Pure Pet Food.

Pies liże człowieka po twarzy? Weterynarz wyjaśnia, co zwierzę chce przekazać

Ekspert wyjaśnił, co swojemu właścicielowi próbuje przekazać pies, kiedy liże go np. po twarzy czy rękach. Jak zaznaczył dr Norton, zwierzaki szukają sposobów na to, aby dać człowiekowi dowód swojego przywiązania. Tak jest również w tym przypadku.

– Psy po prostu chcą być częścią rodziny i zwrócić na siebie uwagę – powiedział weterynarz. W jego opinii, kiedy zwierzęta wykonują ten gest, należy go odbierać jako coś więcej niż zwykły nawyk. Jest to widoczny symbol emocjonalnej więzi. Kiedy pies „obsypuje człowieka pocałunkami”, daje jednoznaczny sygnał: „jesteś dla mnie ważny, zależy mi na tobie”.

Pies drga przez sen? „Śni się im tak samo jak nam”

Pytań o wpisane w codzienność zachowania czworonogów jest jednak znacznie więcej, a na bieżąco odpowiada na nie Dorota Sumińska za pośrednictwem konta na TikToku. Profil „zwierze_ci_sie”, który współprowadzi z Martą Stachowiak, obserwuje już blisko 107 tys. użytkowników mediów społecznościowych.

Lekarka weterynarii w jednym z niedawnych filmów rozwiała wszelkie wątpliwości na temat tego, czy zwierzęta śnią, gdy drgają przez sen. – Oczywiście, ty też drgasz przez sen, a nawet biegasz. I psy biegają, piszczą, szczekają, (machają – red.) łapką jedną, łapką drugą, czasami kopią dół przez sen. Także śni się im tak samo jak nam – powiedziała Dorota Sumińska.

Warto pamiętać także, że każde zwierzę jest inne. A jeśli jego zachowanie nagle zaczyna odbiegać od normy, warto skonsultować się weterynarzem.

