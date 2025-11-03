Twój mózg starzeje się szybciej, niż myślisz. Naukowcy wiedzą dlaczego

Nie tylko skóra zdradza upływ czasu. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie pokazują, że mózg wielu osób starzeje się szybciej, niż wynikałoby to z ich wieku. Badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Nature Aging” ujawnia, że zarówno geny, jak i styl życia decydują o tempie starzenia się mózgu.

Zespół pod kierunkiem Sebastiana Marketta przeanalizował dane z brytyjskiego biobanku, obejmujące skany MRI ponad 56 tys. osób, a wykorzystana przez naukowców sztuczna inteligencja określiła tzw. „lukę wiekową mózgu”, czyli różnicę między wiekiem biologicznym mózgu a wiekiem rzeczywistym człowieka.

– Nasze dane pokazują, że są 70-latkowie, których mózgi są podobne do mózgów 60-latków, a są też tacy, których mózgi odpowiadają raczej wiekowi biologicznemu 80 lat. Pokazuje to, że starzenie się jest procesem wysoce indywidualnym – mówi Markett cytowany przez „Die Welt”.

Tak starzeje się twój mózg. Naukowcy pokazali, jak temu zapobiec

Naukowcy zidentyfikowali 59 fragmentów genetycznego kodu odpowiedzialnych za tempo starzenia się mózgu, w tym gen MAPT kontrolujący białko tau, które powiązane jest z chorobą Alzheimera. Jak podkreśla współautor badania Philippe Jawinski, to jednak „tylko wierzchołek góry lodowej”. W procesie może uczestniczyć nawet 11 tys. wariantów genetycznych, ale decydujące znaczenie ma styl życia.

– Każdy może pozytywnie wpłynąć na swoje indywidualne ryzyko poprzez zdrowy styl życia oraz kontrolę ciśnienia krwi i metabolizmu – podkreśla Jawinski. Nadciśnienie i cukrzyca typu 2 przyspieszają proces starzenia się mózgu. – Jest to proces cichy. Dopiero przy ekstremalnie wysokich wartościach pojawiają się objawy, takie jak bóle lub zawroty głowy – zauważa Markus van der Giet z berlińskiej Charité.

Eksperci zalecają regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę, ograniczenie alkoholu, odpowiednią ilość snu i unikanie palenia. Jak tłumaczy Jawinski, konsekwentna kontrola ciśnienia i styl życia mogą „aktywnie przyczynić się do zdrowego starzenia się mózgu i wspierać swoją sprawność umysłową do późnej starości”.

