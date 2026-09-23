Wybory uzupełniające do Senatu? Kidawa-Błońska zabrała głos. Czeka na ruch Nawrockiego

Dwudniowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się od minuty ciszy, aby w symboliczny sposób uczcić pamięć o zmarłych w ostatnim czasie senatorach, w tym generale Mirosławie Różańskim (senator XI kadencji). Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wybory uzupełniające do Senatu – w ramach których zostanie wyłoniony następca gen. Różańskiego – odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada.

Wybory uzupełniające do Senatu. Kidawa-Błońska podała wstępny termin

Marszałek wyższej izby polskiego parlamentu przekazała, że podpisała już postanowienie o wygaśnięciu mandatu senatora Różańskiego. – Z tego, co wiem, czekamy na decyzję prezydenta, ale wybory najprawdopodobniej odbędą się 22 listopada – poinformowała na konferencji prasowej.

W wykazie prac podczas aktualnego posiedzenia Senatu znalazły się m.in.:

Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników;

Ustawa o zmianie ustawy– Kodeks wyborczy;

Ustawa o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach;

Ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta;

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026;

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych;

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji;

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

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