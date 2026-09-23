Wybory uzupełniające do Senatu? Kidawa-Błońska zabrała głos. Czeka na ruch Nawrockiego

Dwudniowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się od minuty ciszy, aby w symboliczny sposób uczcić pamięć o zmarłych w ostatnim czasie senatorach, w tym generale Mirosławie Różańskim (senator XI kadencji). Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wybory uzupełniające do Senatu – w ramach których zostanie wyłoniony następca gen. Różańskiego – odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada.
Wybory uzupełniające do Senatu. Kidawa-Błońska podała wstępny termin
Marszałek wyższej izby polskiego parlamentu przekazała, że podpisała już postanowienie o wygaśnięciu mandatu senatora Różańskiego. – Z tego, co wiem, czekamy na decyzję prezydenta, ale wybory najprawdopodobniej odbędą się 22 listopada – poinformowała na konferencji prasowej.
W wykazie prac podczas aktualnego posiedzenia Senatu znalazły się m.in.:
- Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników;
- Ustawa o zmianie ustawy– Kodeks wyborczy;
- Ustawa o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach;
- Ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
- Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta;
- Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026;
- Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych;
- Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji;
- Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
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