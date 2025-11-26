Ostatnio widziano ją 185 lat temu. Naukowcy: Po latach spekulacji możemy wreszcie potwierdzić

Naukowcy potwierdzili w lutym 2025 r. obecność wyderki orientalnej w Nepalu po raz pierwszy od 185 lat. Wzbudziło to entuzjazm ekologów i badaczy. Ostatnie potwierdzone obserwacje miały miejsce w 1839 r., po czym pojawiały się sporadyczne, niepotwierdzone doniesienia z różnych miejsc. „Po latach spekulacji możemy wreszcie potwierdzić, że wyderka orientalna żyje w tym kraju” – podkreślił Mohan Bikram Shrestha w biuletynie europejskiej grupy specjalistów ds. wydry.

Nepal. Potwierdzono obecność wyderki orientalnej pierwszy raz od 1839 r. Naukowcy w szoku

Działa ona w ramach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Zwierzę zostało znalezione przez leśników w listopadzie 2024 r. Było ranne i w złym stanie – relacjonował portal Mongabay. Urzędnicy nie wiedzieli, do jakiego gatunku należy ta wydra, więc opublikowali jego zdjęcie i film. Pomoc nadeszła z Indii, gdzie gatunek potwierdzono w 2022 r. Sanjan Thapa, zastępca koordynatora grupy specjalistów ds. wydry w regionie Himalajów ocenił, że odkrycie jest „niezwykle ważne”.

– Otrzymaliśmy sugestie, aby usunąć wyderkę orientalną z listy wydr Nepalu, ponieważ nie była ona obserwowana od dawna. Postanowiliśmy jednak tego nie robić, mając nadzieję, że prędzej czy później zostanie ona ponownie odkryta. Teraz gdy mamy konkretny dowód, że wyderka orientalna występuje również w Nepalu, musimy uwzględnić ją w naszych politykach i programach działania na rzecz wydr – mówił Thapa.

Wyderka orientalna. Najważniejsze informacje

Na świecie istnieje 13 gatunków wydr. Występują one niemal na wszystkich kontynentach, oprócz Australii i Antarktydy. Wszystkie wydry są objęte Czerwoną księgą gatunków zagrożonych Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Wyderka orientalna (Aonyx cinereus) to najmniejszy gatunek wydry. Ma 70 – 100 cm wraz z ogonem. Zwierzęta mogą ważyć do 10 kilogramów.

Wyderki orientalne żyją na podmokłych terenach m.in. Chin, Indii, Bangladeszu, czy Malezji. Te zwierzęta świetnie pływają i nurkują. Prowadzą nocny tryb życia. W Polsce wyderki orientalne można spotkać w Zoo w Łodzi i Opolu oraz w Mini Zoo na Farmie Goławice, która znajduje się 50 kilometrów od Warszawy.

